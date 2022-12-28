В Днепре двое мужчин украли елки, чтобы продавать их прохожим

Известно, что они спилили около десятка деревьев. Злоумышленники рассказали, что собирались продавать деревья на улице прохожим.

Патрульные обнаружили воров на территории одного из частных домов. Мужчин с елками задержали.

Как рассказали в патрульной полиции, 25 декабря двое жителей Днепра украли елки из местного лесхоза. Об этом правоохранителям сообщили работники предприятия.

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