В Днепре двое мужчин украли елки, чтобы продавать их прохожим

Как рассказали в патрульной полиции, 25 декабря двое жителей Днепра украли елки из местного лесхоза. Об этом правоохранителям сообщили работники предприятия.
Патрульные обнаружили воров на территории одного из частных домов. Мужчин с елками задержали.
Известно, что они спилили около десятка деревьев. Злоумышленники рассказали, что собирались продавать деревья на улице прохожим.
На место вызвали следователей.
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