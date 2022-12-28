У Дніпрі двоє чоловіків вкрали ялинки, щоб продавати їх перехожим

У Дніпрі двоє чоловіків хотіли заробити на вкрадених ялинках.

Як повідомили в патрульній поліції, 25 грудня двоє мешканців Дніпра вкрали ялинки з місцевого лісгоспу. Про це правоохоронцям повідомили працівники підприємства.

Патрульні знайшли крадіїв на території одного із приватних будинків. Чоловіків з ялинками затримали.

Відомо, що вони спиляли близько десятка дерев. Зловмисники розповіли, що збиралися продавати дерева на вулиці перехожим.

На місце викликали слідчих.

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