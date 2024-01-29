В Днепре должникам могут начать отключать воду

Так, представители коммунального предприятия «Днепрводоканал» уже начали расклеивать на подъездах жилых домов объявления-предупреждения о необходимости уплатить долги за услуги водоснабжения и водоотведения. А также о возможности отключения абонентов из-за долгов.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете. Отмечается, что на сегодняшний день абоненты задолжали за воду в Днепре около 845 млн грн, из них 718,3 млн грн — население.
В конце декабря прошлого года государство отменило мораторий по начислению пени должникам и ограничению предоставления услуг в случае их неполной оплаты. Представители абонслужбы районов города расклеивают на подъездах домов соответствующие объявления о том, что должникам может начисляться пеня и можем отключать воду. Параллельно юридический отдел «Днепрводоканала» готовит иски в суд. По его решению могут блокироваться банковские счета, карты и т.д. Чтобы вышеупомянутого не произошло, просим должников рассчитаться. Мы всегда идем навстречу. Можно заключить договор на реструктуризацию долга. То есть платить текущие счета и долг равными частями. Для этого необходимо обратиться в абонентскую службу «Днепрводоканала» в районе, где проживаете, – сказал директор КП «Днепрводоканал» Юрий Гамазинский.
В горсовете отметили, что прежде всего будут отключать от услуги водоснабжения и водоотведения тех, кто имеет наибольшую задолженность.
Адреса и телефоны абонентских служб КП «Днепрводоканал» во всех районах города можно найти на официальном сайте.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре «ЦЭК» обнародовала список адресов, где планируют отключить свет за долги.
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