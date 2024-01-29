У Дніпрі боржникам можуть почати відключати воду

У грудні 2023 року уряд скасував мораторій на відключення боржників від житлово-комунальних послуг. Тому відтепер у Дніпрі злісних неплатників можуть обмежувати в наданні послуг з водопостачання та водовідведення.

Так, представники комунального підприємства «Дніпроводоканал» вже почали розклеювати на під’їздах житлових будинків оголошення-попередженя щодо необхідності сплатити борги за послуги водопостачання та водовідведення. А також про можливість відключення абонентів через борги.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді. Зазначається, що на сьогодні абоненти завинили за воду у Дніпрі маже 845 млн грн, з них 718, 3 млн грн – населення.

Наприкінці грудня торік держава скасувала мораторій щодо нарахування пені боржникам та обмеження надання послуг у разі їхньої неповної сплати. Тож представники абонслужби районів міста розклеюють на під’їздах будинків відповідні об’яви про те, що боржникам може нараховуватися пеня та можемо відключати воду. Паралельно юридичний відділ «Дніпроводоканалу» готує позови до суду. За його рішенням можуть блокуватися банківські рахунки, картки тощо. Аби вищезгаданого не сталося, просимо боржників розрахуватися. Ми завжди йдемо назустріч. Можна укласти договір на реструктуризацію боргу. Тобто сплачувати поточні рахунки та борг рівними частинами. Для цього слід звернутися до абонентської служби «Дніпроводоканалу» у районі, де мешкаєте, – сказав директор КП «Дніпроводоканал» Юрій Гамазинський.

У міськраді зазначили, що передусім будуть відключати від послуги водопостачання та водовідведення тих, хто має найбільшу заборгованість.

Адреси і телефони абонентських служб КП «Дніпроводоканал» у всіх районах міста можна знайти на офіційному сайті.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі “ЦЕК” оприлюднила список адрес, де планують відключити світло за борги.

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