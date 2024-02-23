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  • В Днепре до конца февраля и 1 марта будут масштабные отключения света: все адреса

В Днепре до конца февраля и 1 марта будут масштабные отключения света: все адреса

Сегодня 21:59
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Очередной график плановых отключений света был опубликован в ЦЭК.

Новости Днепра про В Днепре до конца февраля и 1 марта будут масштабные отключения света: все адреса

На последнюю неделю февраля 2024 года и 1 день весны запланировали масштабные отключения света в Днепре.

В связи с необходимостью проведения плановых работ в Днепре будут отключать свет в некоторых домах. Чтобы предупредить жителей, график разработали заранее, сообщили в ЦЭК.

26 февраля

С 8:00 до 17:00 электричества не будет по адресам:

  • ул. Агатовой: 1;
  • ул. Бехтерева: 1;
  • ул. Бориса Кротова: 39;
  • ул. Бутакова: 4;
  • ул. Радуга: 1, 2А, 3, 5, 7, 15, 20А, 22А, 24А, 26, 27, 32, 36, 38, 48, 96, 181, 211;
  • ул. Весенняя: 5, 31, 35;
  • ул. Вячеслава Тютина;
  • ул. Дорогая: 1А, 2, 3, 5, 7, 14, 16;
  • ул. Заводская: 36;
  • ул. Земская: 1, 3А;
  • ул. Мечникова: 10, 11;
  • ул. Оздоровительная: 1-7, 11А, 12, 18, 20;
  • ул. Пирогова: 1-6, 8-13, 16-22 (парные), 23, 25-27, 31, 35, 41, 45;
  • ул. Северная: 3, 15;
  • ул. Соломенская: 4-14 (парные), 17, 18, 22, 24, 25, 27, 28, 35, 42, 54, 56, 104, 131Г;
  • ул. Татарский: 8, 10, 118, 131Г, 141, 143, 154, 159, 163, 164Б, 165, 167, 175, 177, 179;
  • ул. Яхонтова: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 20, 21, 25, 31, 33;
  • пер. Голубой: 2-8, 10-12, 14-17, 20-23, 25, 27-31, 33, 35;
  • пер. Янтарный: 1-6, 11, 12-20 (парные), 26, 157;
  • пер. Розовый: 1, 3-5, 7-17, 20-22, 26-32, 34, 38;
  • пер. Изумрудный: 1-7, 9-15 (нечетные), 16-23, 25-33 (нечетные);
  • пер. Фиалковый: 1-13, 15, 18, 19, 21, 23-27, 29-31, 34, 36-41, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60;
  • ул. Матросская: 28-38 (парные);
  • ул. Молодежная: 9, 11А, 12-32, 34;
  • просп. Богдана Хмельницкого: 50-60 (парные);
  • тупик Строительный: 11, 12;
  • ул. Академика Янгеля: 37-59 (нечетные).

27 февраля

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по адресам:

  • ул. Василия Слипака: 26, 28, 30, 32, 34;
  • ул. Матросская: 20-26 (парные);
  • ул. Молодежная: 3, 5-8, 10;
  • ул. Василия Слипака: 32, 34;
  • ул. Ивана Франко: 22, 24, 33, 37, 39;
  • ул. Победы: 212, 214, 216;
  • ул. Оздоровительная: 8.

1 марта

С 8:00 до 17:00 электричества не будет по адресам:

  • ул. Дмитрия Кедрина: 57;
  • ул. Криворожская: 2-8 (парные), 20;
  • ул. Макарова: 2, 4, 8;
  • пер. Станкостроительный: 4;
  • ул. Бориса Кротова: 1Б;
  • ул. Краснопольская: 1, 3А, 5, 7;
  • просп. Богдана Хмельницкого: 116.

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