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  • У Дніпрі до кінця лютого та 1 березня будуть масштабні відключення світла: всі адреси

У Дніпрі до кінця лютого та 1 березня будуть масштабні відключення світла: всі адреси

Сьогодні 21:59
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Черговий графік планових відключень світла опублікували в ЦЕК.

Новости Днепра про У Дніпрі до кінця лютого та 1 березня будуть масштабні відключення світла: всі адреси

На останній тиждень лютого 2024 та 1 день весни запланували масштабні відключення світла у Дніпрі.

У зв’язку з необхідністю проведення планових робіт у Дніпрі будуть відключати світло в деяких будинках. Аби попередити мешканців графік розробили заздалегідь, повідомили в ЦЕК.

26 лютого

З 8:00 до 17:00 електрики не буде за адресами:

  • вул. Агатової: 1;
  • вул. Бєхтерева: 1;
  • вул. Бориса Кротова: 39;
  • вул. Бутакова: 4;
  • вул. Веселка: 1, 2А, 3, 5, 7, 15, 20А, 22А, 24А, 26, 27, 32, 36, 38, 48, 96, 181, 211;
  • вул. Весняна: 5, 31, 35;
  • вул. В’ячеслава Тютіна;
  • вул. Дорога: 1А, 2, 3, 5, 7, 14, 16;
  • вул. Заводська: 36;
  • вул. Земська: 1, 3А;
  • вул. Мечникова: 10, 11;
  • вул. Оздоровча: 1-7, 11А, 12, 18, 20;
  • вул. Пирогова: 1-6, 8-13, 16-22 (парні), 23, 25-27, 31, 35, 41, 45;
  • вул. Півнична: 3, 15;
  • вул. Солом’янська: 4-14 (парні), 17, 18, 22, 24, 25, 27, 28, 35, 42, 54, 56, 104, 131Г;
  • вул. Татарська: 8, 10, 118, 131Г, 141, 143, 154, 159, 163, 164Б, 165, 167, 175, 177, 179;
  • вул. Яхонтова: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 20, 21, 25, 31, 33;
  • пров. Блакитний: 2-8, 10-12, 14-17, 20-23, 25, 27-31, 33, 35;
  • пров. Бурштиновий: 1-6, 11, 12-20 (парні), 26, 157;
  • пров. Рожевий: 1, 3-5, 7-17, 20-22, 26-32, 34, 38;
  • пров. Смарагдовий: 1-7, 9-15 (непарні), 16-23, 25-33 (непарні);
  • пров. Фіалковий: 1-13, 15, 18, 19, 21, 23-27, 29-31, 34, 36-41, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60;
  • вул. Матроська: 28-38 (парні);
  • вул. Молодіжна: 9, 11А, 12-32, 34;
  • просп. Богдана Хмельницького: 50-60 (парні);
  • тупік Будівельний: 11, 12;
  • вул. Академіка Янгеля: 37-59 (непарні).

27 лютого

З 9:00 до 17:00 електрики не буде за адресами:

  • вул. Василя Сліпака: 26, 28, 30, 32, 34;
  • вул. Матроська: 20-26 (парні);
  • вул. Молодіжна: 3, 5-8, 10;
  • вул. Василя Сліпака: 32, 34;
  • вул. Івана Франка: 22, 24, 33, 37, 39;
  • вул. Перемоги: 212, 214, 216;
  • вул. Оздоровча: 8.

1 березня

З 8:00 до 17:00 електрики не буде за адресами:

  • вул. Дмитра Кедріна: 57;
  • вул. Криворізька: 2-8 (парні), 20;
  • вул. Макарова: 2, 4, 8;
  • пров. Верстатобудівельний: 4;
  • вул. Бориса Кротова: 1Б;
  • вул. Краснопільська: 1, 3А, 5, 7;
  • просп. Богдана Хмельницького: 116.

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Новости Днепра про У Дніпрі до кінця лютого та 1 березня будуть масштабні відключення світла: всі адресиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі до кінця лютого та 1 березня будуть масштабні відключення світла: всі адресиРусский

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