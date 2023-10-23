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В Днепре до 31 декабря планируют сузить Донецкое шоссе: подробности

Сегодня 10:50
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Работы будут продолжаться с 31 октября по 31 декабря.

Новости Днепра про В Днепре до 31 декабря планируют сузить Донецкое шоссе: подробности

В Днепре планируют сузить проезжую часть Донецкого шоссе в районе перекрестка с улицей Терещенковская.

Это необходимо для проведения работ по реконструкции самотечного канализационного коллектора.

Об этом говорится в проекте распоряжения городского головы.

Отмечается, что работы будет проводить КП «Днепрводоканал» с 31 октября по 31 декабря.

По периметру зоны выполнения работ должны быть установлены ограждения с сигнальным освещением и временные дорожные знаки. Также должна быть разработана временная схема движения транспорта.

Новости Днепра про В Днепре до 31 декабря планируют сузить Донецкое шоссе: подробности

Отметим, мэр пока не подписал распоряжение, поэтому оно еще не вступило в силу.

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