В Днепре до 31 декабря планируют сузить Донецкое шоссе: подробности

В Днепре планируют сузить проезжую часть Донецкого шоссе в районе перекрестка с улицей Терещенковская.
Это необходимо для проведения работ по реконструкции самотечного канализационного коллектора.
Об этом говорится в проекте распоряжения городского головы.
Отмечается, что работы будет проводить КП «Днепрводоканал» с 31 октября по 31 декабря.
По периметру зоны выполнения работ должны быть установлены ограждения с сигнальным освещением и временные дорожные знаки. Также должна быть разработана временная схема движения транспорта.
Отметим, мэр пока не подписал распоряжение, поэтому оно еще не вступило в силу.
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