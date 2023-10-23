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У Дніпрі до 31 грудня планують звузити Донецьке шосе: подробиці

Сьогодні 10:50
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Роботи триватимуть з 31 жовтня до 31 грудня.

Новости Днепра про У Дніпрі до 31 грудня планують звузити Донецьке шосе: подробиці

У Дніпрі планують звузити проїзну частину Донецького шосе у районі перехрестя з вулицею Терещенківською.

Це потрібно для проведення робіт з реконструкції самопливного каналізаційного колектору.

Про це йдеться у проєкті розпорядження міського голови.

Зазначається, що роботи буде проводити КП “Дніпроводоканал” з 31 жовтня до 31 грудня.

По периметру зони виконання робіт мають встановити огорожу з сигнальним освітленням та тимчасові дорожні знаки. Також повинні розробити тимчасову схему руху транспорту.

Новости Днепра про У Дніпрі до 31 грудня планують звузити Донецьке шосе: подробиці

Зазначимо, мер поки не підписав розпорядження, тож воно ще не набрало чинності.

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Новости Днепра про У Дніпрі до 31 грудня планують звузити Донецьке шосе: подробиціУкраїнська

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