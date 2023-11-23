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В Днепре частично остановилось движение трамваев и троллейбусов

Сегодня 14:36
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В Днепре возникли проблемы с электротранспортом.

Новости Днепра про В Днепре частично остановилось движение трамваев и троллейбусов

На Набережной Победы по всей контактной линии стоят троллейбусы №10 и 12.

Об этом сообщает Dnepr.info

Вероятно, троллейбусы остановились из-за проблем на жилмассиве Победа со светом в связи с аварийной ситуацией. Об этом ранее сообщали в ДТЭК.

Также возле кольца Победы стоят ремонтники, которые чинят контактные линии.

Проблемы с электротранспортом возникли и в центре города. Так, на проспекте Яворницкого, а именно на отрезке от улицы Степана Бандеры и остановки Центральная стоят трамваи.

Известно, что проводится аварийный ремонт контактной сети. На месте работает бригада энергетиков. Движение должно быть возобновлено в ближайшее время.

Из-за остановки электротранспорта по городу начались пробки, имейте в виду.

Новости Днепра про В Днепре частично остановилось движение трамваев и троллейбусов

Новости Днепра про В Днепре частично остановилось движение трамваев и троллейбусов

Новости Днепра про В Днепре частично остановилось движение трамваев и троллейбусов

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