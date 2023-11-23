У Дніпрі частково зупинився рух трамваїв та тролейбусів

У Дніпрі виникли проблеми з електротранспортом.

На Набережній Перемоги вздовж всієї контактної лінії стоять тролейбуси №10 та 12.

Про це повідомляє Dnepr.info.

Ймовірно, тролейбуси зупинилися через проблеми на жилмасиві Перемога зі світлом у зв’язку з аварійною ситуацією. Про це раніше повідомляли в ДТЕК.

Також біля кільця Перемоги видно ремонтників, які лагодять контактні лінії.

Проблеми з електротранспортом виникли і в центрі міста. Так, на проспекті Яворницького, а саме на відрізу від вулиці Степана Бандери та зупинки Центральна стоять трамваї.

Наразі відомо, що проводиться аварійний ремонт контактної мережі. На місці працює бригада енергетиків. Рух мають відновити найближчим часом.

Через зупинку електротранспорту по місту почалися затори, тож майте на увазі.

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