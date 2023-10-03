В Днепре частично демонтируют фонтаны: в чем причина

Вместе с теплыми днями в городе закончился сезон фонтанов, поэтому коммунальщики с 1 октября начали «консервировать» их.
Сейчас работы продолжаются на жилом массиве Западный.
По словам коммунальщиков, чтобы подготовить фонтан к зиме, нужно почистить чашу с водой, демонтировать оборудование. Кроме этого, консервируется подача воды и электроэнергии.
Напомним, всего в Днепре 14 фонтанов. Почти каждый из них имеет свое название и интересную историю.
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