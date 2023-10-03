У Дніпрі частково демонтують фонтани: в чому причина

У Дніпрі почали частково демонтувати фонтани, але не треба турбуватися - їх готують до зими.

Разом з теплими днями у місті закінчився сезон фонтанів, тому комунальники з 1 жовтня почали “консервування” водограїв.

Зараз роботи тривають на житловому масиві Західний.

За словами комунальників, щоб підготувати фонтан до зими, треба почистити чашу з водою, демонтувати обладнання. Крім цього, консервується подача холодного постачання, подача електроенергії на зимовий період.

Нагадаємо, усього в Дніпрі 14 водограїв. Майже у кожного з них є своя назва та цікава історія.

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