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  • В Днепре будут судить пограничника-предателя: покинул место службы и вступил в вооруженное формирование «днр»

В Днепре будут судить пограничника-предателя: покинул место службы и вступил в вооруженное формирование «днр»

Сегодня 16:19
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Предатель во время боев попал в плен к ВСУ.

Новости Днепра про В Днепре будут судить пограничника-предателя: покинул место службы и вступил в вооруженное формирование

В Днепре будут судить пограничника-предателя.

Как установило следствие, в марте 2022 года пограничник самовольно покинул место службы и район выполнения задачи в Мариупольском районе Донецкой области. После этого мужчина добровольно вступил в незаконные вооруженные формирования так называемого «мвд днр» и участвовал в боевых действиях против Украины.

Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

В июне 2023 года предатель во время боев попал в плен к украинским защитникам. Произошло это в районе поселка Нескучное Донецкой области.

В отношении предателя в суд направлен обвинительный акт по фактам государственной измены и дезертирства (ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 408 УК Украины).

Новости Днепра про В Днепре будут судить пограничника-предателя: покинул место службы и вступил в вооруженное формирование

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