У Дніпрі судитимуть прикордонника-зрадника: залишив місце служби та вступив до збройного формування “днр”

У Дніпрі судитимуть прикордонника-зрадника.
Як встановило слідство, в березні 2022 року прикордонник самовільно залишив місце служби та покинув район виконання завдання у Маріупольському районі Донецької області. Після цього чоловік добровільно вступив до незаконних збройних формувань так званого «мвд днр» та брав участь у бойових діях проти України.
Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.
У червні 2023 року зрадник під час боїв потрапив у полон до українських захисників. Сталося це в районі селища Нескучне на Донеччині.
Відносно зрадника до суду скеровано обвинувальний акт за фактами державної зради та дезертирства (ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 408 КК України).
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