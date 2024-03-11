В Днепре будут судить командира взвода, подозреваемого в растрате военного имущества на 400 тыс грн

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона.
В суд обвинительный акт в отношении командира одного из подразделений воинской части. Командир взвода похитил вверенное ему военное имущество, а именно: бинокуляр ночного видения Archer NVGA-15, который впоследствии продал.
Таким образом государству причинен ущерб на сумму почти 400 000 грн. Экс-военному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет.
Дальнейшую судьбу командира будет решать суд.
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