У Дніпрі судитимуть командира взводу, якого підозрюють у розтраті військового майна на 400 тис грн

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.
До суду обвинувальний акт стосовно командира одного з підрозділів військової частини. Командир взводу викрав ввірене йому військове майно, а саме: бінокуляр нічного бачення Archer NVGA-15, котрий згодом продав.
Таким чином державі заподіяно збитків на суму майже 400 000 грн. Ексвійськовому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.
Подальшу долю командира вирішуватиме суд.
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