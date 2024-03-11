У Дніпрі судитимуть командира взводу, якого підозрюють у розтраті військового майна на 400 тис грн

В Дніпрі судитимуть командира взводу за викрадення військового майна.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.

До суду обвинувальний акт стосовно командира одного з підрозділів військової частини. Командир взводу викрав ввірене йому військове майно, а саме: бінокуляр нічного бачення Archer NVGA-15, котрий згодом продав.

Таким чином державі заподіяно збитків на суму майже 400 000 грн. Ексвійськовому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

Подальшу долю командира вирішуватиме суд.

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