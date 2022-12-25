В Днепре будут курсировать технические рейсы электротранспорта

Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт». Сегодня 25 декабря планируется выпуск технических рейсов электротранспорта.
На троллейбусные маршруты №1, 2, 5, 6, 7, 12, 16, 20. Всего 31 единица подвижного состава.
На трамвайные маршруты №1, 5, 9, 11, 12, 15, 17. Всего 42 единицы подвижного состава.
Режим работы по выходным дням: с 07:30 до 11:30 и с 15:30 до 20:30.
Энергетическая ситуация по городу остается сложной, присутствуют аварийные отключения подстанций, из-за чего ситуация с движением технических рейсов может меняться в течение дня, — отметили в КП.
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