У Дніпрі курсуватимуть технічні рейси електротранспорту

Про це повідомили в КП “Дніпровський електротранспорт”. Сьогодні 25 грудня, планується випуск технічних рейсів електротранспорту.
На тролейбусні маршрути № 1, 2, 5, 6, 7, 12, 16, 20. Усього 31 одиниця рухомого складу.
На трамвайні маршрути № 1, 5, 9, 11, 12, 15, 17. Усього 42 одиниці рухомого складу.
Режим роботи у вихідні дні: з 07:30 до 11:30 та з 15:30 до 20:30.
Енергетична ситуація по місту залишається складною, присутні аварійні відключення підстанцій, через що ситуація з рухом технічних рейсів протягом дня може змінюватись, – зазначили в КП.
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