В Днепре браконьер «наловил» рыбы на 300 тыс. гривен

Задержанным оказался 66-летний местный житель.
Правонарушителя задержали во время патрулирования прибрежной зоны реки в Амур-Нижнеднепровском районе.
У мужчины изъяли более 200 рыб, среди которых карась, судак, голованье и окунь.
Открытое уголовное производство по ч. 1 ст. 249 УК (незаконные занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом), — говорится в сообщении полиции.
Теперь «рыболову» грозит срок до 3 лет ограничения свободы.
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Козенко Антон
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