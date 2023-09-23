В Днепре браконьер «наловил» рыбы на 300 тыс. гривен

Водная полиция Днепра арестовала мужчину, который на самодельном заборе ловил рыбу с помощью сетки.

Задержанным оказался 66-летний местный житель.

Правонарушителя задержали во время патрулирования прибрежной зоны реки в Амур-Нижнеднепровском районе.

У мужчины изъяли более 200 рыб, среди которых карась, судак, голованье и окунь.

Открытое уголовное производство по ч. 1 ст. 249 УК (незаконные занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом), — говорится в сообщении полиции.

Теперь «рыболову» грозит срок до 3 лет ограничения свободы.

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