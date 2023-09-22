В Днепре стремительно лезут вверх цены на сахар: сколько стоит сейчас и что прогнозируют

В последнее время цены на сахар начать лезть вверх. Пока что прирост не значителен, но эксперты в агро-отрасли предупреждают о подорожании базового товара на внутреннем рынке.
По крайней мере, такие прогнозы озвучил советник директора по агропромышленному комплексу оптового рынка сельскохозяйственной продукции «Шувар» в комментарии «Эспрессо.Запад».
Хотя аграрии насеяли свеклы на 35% больше, чем в 2022 году, однако дешевого сахара не будет. Причина – дефицит на мировом рынке. Из-за проблем и экспортом сахара из Индии, значительно сократившей его продажи за границу, наблюдается нехватка этого товара.
Не исключено, что украинские производители захотят больше экспортировать, чем продавать внутри страны. Если не будет ограничений, значительная часть продукции уйдет за пределы Украины.
Из нового урожая смогут произвести около 1,6 млн. тонн сахара. Из этого около миллиона должно уйти на внутреннее потребление.
В Днепре килограмм сахара стоит 34 гривны. Дешевле всего покупать тот, что на вес. Брендированный дороже. Цена стартует от 40 гривен.
Похожая ситуация у АТБ. В среднем за килограмм сахара просят 34 гривны.
Не исключено, что в будущем цены подскочат на 5-10 гривен за килограмм сахара.
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