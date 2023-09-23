Ночная атака «шахидов»: в Днепре поврежден объект критической инфраструктуры

Последствия атак уточняются специальными службами, обошлось без погибших и пострадавших.

Обстреливали ночью и Никопольские мирные общины. В частности, агрессор сбросил боеприпас с беспилотника на Марганец и гнал с тяжелой артиллерии по Красногригорьевской общине.

В Новоалександровской общине повреждения получили АЗС и светофор.

Защитники из ППК «Восток» сбили в небе над Днепропетровщиной 12 вражеских БпЛА. Это были «Шахеды». Обломки повредили объект критической инфраструктуры Днепра, – заявил глава ОГА.

Об этом сообщает глава ОГА Сергей Лысак.

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