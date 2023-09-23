Ночная атака «шахидов»: в Днепре поврежден объект критической инфраструктуры

Об этом сообщает глава ОГА Сергей Лысак.
Защитники из ППК «Восток» сбили в небе над Днепропетровщиной 12 вражеских БпЛА. Это были «Шахеды». Обломки повредили объект критической инфраструктуры Днепра, – заявил глава ОГА.
В Новоалександровской общине повреждения получили АЗС и светофор.
Обстреливали ночью и Никопольские мирные общины. В частности, агрессор сбросил боеприпас с беспилотника на Марганец и гнал с тяжелой артиллерии по Красногригорьевской общине.
Последствия атак уточняются специальными службами, обошлось без погибших и пострадавших.
Читайте также:
Автор:
Один из базовых товаров может значительно удорожать.
С 23 сентября восстановит движение поезд, курсирующий из Запорожья в…
В Днепре решили построить две новые башни высотой 130 метров.
Жители Днепра все думали, как автомобиль оказался в таком странном…
Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!
Один из базовых товаров может значительно удорожать.
С 23 сентября восстановит движение поезд, курсирующий из Запорожья в Перемышль.
В Днепре решили построить две новые башни высотой 130 метров.
Мужчина выдавал себя за волонтера, а затем украл телефон.
Жители Днепра все думали, как автомобиль оказался в таком странном положении.
В Днепропетровской области государству вернули 200 гектаров земли, которую до этого отдали в пользование частным предпринимателям с нарушениями.
Пожалуйста, будьте осторожны с огнем!
Но нашлись и защитники.
Пополнить номер мобильного можно быстро – на всю процедуру уйдет не более минуты. Но при этом, переводя деньги на счет в терминалах самообслуживания можно иногда люди все же ошибаются и пополняют счета не своих телефонов, а другие, чужие. Аналогичная ситуация…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!