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Ночная атака «шахидов»: в Днепре поврежден объект критической инфраструктуры

Сегодня 08:49
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Сегодня ночью Днепропетровскую область атаковали вражеские БПЛА.

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Об этом сообщает глава ОГА Сергей Лысак.

Защитники из ППК «Восток» сбили в небе над Днепропетровщиной 12 вражеских БпЛА. Это были «Шахеды». Обломки повредили объект критической инфраструктуры Днепра, – заявил глава ОГА.

В Новоалександровской общине повреждения получили АЗС и светофор.

Обстреливали ночью и Никопольские мирные общины. В частности, агрессор сбросил боеприпас с беспилотника на Марганец и гнал с тяжелой артиллерии по Красногригорьевской общине.

Последствия атак уточняются специальными службами, обошлось без погибших и пострадавших.

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