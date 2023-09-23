Про це повідомляє голова ОДА Сергій Лисак.
Захисники з ПвК “Схід” збили в небі над Дніпропетровщиною 12 ворожих БпЛА. Це були “Шахеди”. Уламки пошкодили об’єкт критичної інфраструктури Дніпра, – заявив голова ОДА.
У Новоолександрівській громаді пошкоджень зазнали АЗС та світлофор.
Обстрілювали вночі й Нікопольські мирні громади. Зокрема агресор скинув боєприпас з безпілотника на Марганець і гатив з важкої артилерії по Червоногригорівській громаді.
Наслідки атак уточнюються спеціальними службами, минулося без загиблих і постраждалих.
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