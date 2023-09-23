Нічна атака шахідів: у Дніпрі пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури - Днепр Инфо
Нічна атака шахідів: у Дніпрі пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури
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Сегодня 08:49

Сьогодні вночі Дніпропетровську область атакували ворожі БпЛА.

Новости Днепра про Нічна атака шахідів: у Дніпрі пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури

Про це повідомляє голова ОДА Сергій Лисак.

Захисники з ПвК “Схід” збили в небі над Дніпропетровщиною 12 ворожих БпЛА. Це були “Шахеди”. Уламки пошкодили об’єкт критичної інфраструктури Дніпра, – заявив голова ОДА.

У Новоолександрівській громаді пошкоджень зазнали АЗС та світлофор.

Обстрілювали вночі й Нікопольські мирні громади. Зокрема агресор скинув боєприпас з безпілотника на Марганець і гатив з важкої артилерії по Червоногригорівській громаді.

Наслідки атак уточнюються спеціальними службами, минулося без загиблих і постраждалих.

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Новости Днепра про Нічна атака шахідів: у Дніпрі пошкоджений об'єкт критичної інфраструктуриУкраїнська

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