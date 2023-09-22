В Днепре планируют построить два новых небоскреба высотой 130 метров: где именно

В Днепре решили построить две новые башни высотой 130 метров.

По крайней мере, такие планы озвучили на очередном заседании градсовета сообщает Dnepr.info со ссылкой на Gorod.dp.ua.

В этот раз небоскребы планируют построить на левом берегу Днепра. 130-метровые башни могут появиться на участке в районе проспектов Майнуловского и Слобожанского, а именно по адресу Майнуловский проспект, 65. Создатели проекта надеются, что высотки станут новым архитектурным символом этой части города.

Как отмечают архитекторы, одна из башен будет жилой. Здесь планируют построить 38-этажный небоскреб, где разместят 280 квартир. Из них 70 – однокомнатные и трехкомнатные, еще 140 – на две комнаты. 35 этажей будут заселены исключительно людьми, еще три – технические.

Вторая башня будет гостиничной. На 37-ми этажах обустроят гостиницу, еще на 10-ти – офисы. Еще один отдадут под ресторан, еще три – торговый комплекс и два станут техническими.

Рассмотренный участок сейчас занимает рынок и парковка на перекрестке проспектов Мануйловского и Слобожанского. Строительство не прочь проспонсировать крупный инвестор, который согласен вложить деньги не только в строительство, но и в обустройство близлежащих территорий.

– На «Воронцовке» давно хотели поставить высотную доминанту, – напомнил Игорь Саенко. – Заказчик хочет на этом участке сделать новый высотный символ левобережной части города, который будет «перекликаться» с комплексом «Маяк» и «Ворота».

Для жителей и гостей небоскребов построят бомбоубежище, где одновременно может уместиться более 4 тысяч человек.

Как отметили архитекторы, проект грандиозный и тяжелый. Инвестор хочет построить здесь «яркий объект», но как выйдет в реальности пока неизвестно.

Предлагаемые визуализации – это лишь схематическое обозначение объектов. В дальнейшем заказчик планирует провести конкурс архитектурных идей и выбрать лучший вариант, отмечают специалисты.

Архитекторы предлагают урезать башни, чтобы они более гармонично вписались в общую панораму района. Поэтому работа над этим проектом продолжается, и пока неизвестно, удастся ли его воплотить в жизнь.

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