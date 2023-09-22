На Днепропетровщине псевдоволонтер обворовал продавщицу

В Каменском мужчина обворовал продавщицу. Злоумышленник вошел в торговый зал и представился волонтером, собирающим средства на ВСУ. В руках у него был пластмассовый ящик для денег. Мужчина спросил, не хочет ли женщина сделать пожертвование. Когда она согласилась и пошла за кошельком, он схватил на кассе ее телефон и скрылся.
Потерпевшая сразу обратилась за помощью в полицию. Почти через 30 минут полицейские задержали мужчину, который был похож на злоумышленника. При осмотре у псевдоволонтера обнаружили похищенный мобильный телефон.
Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По согласованию с Каменской окружной прокуратурой мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения — содержание под стражей.
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