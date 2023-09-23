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У Дніпрі браконьєр “наловив” риби на 300 тис гривень

Сьогодні 11:50
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Водна поліція Дніпра заарештувала чоловіка, який на саморобному плоту ловив рибу за допомогою сітки.

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Затриманим виявися 66-річний місцевий мешканець.

Правопорушника затримали під час патрулювання прибережної зони річки в Амур-Нижноьодніпровському районі.

У чоловіка вилучили понад 200 рибин, серед яких карась, судак, головань та окунь.

Відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 ККУ (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом), – сказано у повідомленні поліції.

Тепер “рибалці” загрожує строк до 3 років обмеження волі.

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