У Дніпрі браконьєр “наловив” риби на 300 тис гривень

Затриманим виявися 66-річний місцевий мешканець.
Правопорушника затримали під час патрулювання прибережної зони річки в Амур-Нижноьодніпровському районі.
У чоловіка вилучили понад 200 рибин, серед яких карась, судак, головань та окунь.
Відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 ККУ (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом), – сказано у повідомленні поліції.
Тепер “рибалці” загрожує строк до 3 років обмеження волі.
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Козенко Антон
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