Ударил знакомого ножом: На Днепропетровщине задержан подозреваемый в убийстве

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
Подозреваемый нанес смертельный удар ножом своему 44-летнему знакомому после бытовой ссоры.
От полученной травмы мужчина скончался.
Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренном ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) ККУ, — говорится в сообщении полиции.
Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
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