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  • Ударил знакомого ножом: На Днепропетровщине задержан подозреваемый в убийстве

Ударил знакомого ножом: На Днепропетровщине задержан подозреваемый в убийстве

Сегодня 10:36
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Преступление произошло 21 сентября, в одном из частных домов на территории Криворожского района.

Новости Днепра про Ударил знакомого ножом: На Днепропетровщине задержан подозреваемый в убийстве

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Подозреваемый нанес смертельный удар ножом своему 44-летнему знакомому после бытовой ссоры.

От полученной травмы мужчина скончался.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренном ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) ККУ, — говорится в сообщении полиции.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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