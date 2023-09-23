Ударил знакомого ножом: На Днепропетровщине задержан подозреваемый в убийстве

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренном ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) ККУ, — говорится в сообщении полиции.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

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