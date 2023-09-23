Сегодня в Днепре 2 трамвая закончат работу раньше: что произошло

Изменения Связанные с ремонтом контактной сети на ул. Короленко.

Речь идет о трамвае №12 и №16.

Об этом сообщает городской совет Днепра.

Сегодня, 23 сентября, два трамвая закончат работу на маршруте раньше.

В Днепре решили построить две новые башни высотой 130 метров.

Один из базовых товаров может значительно удорожать.

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