Сегодня в Днепре 2 трамвая закончат работу раньше: что произошло

Об этом сообщает городской совет Днепра.
Речь идет о трамвае №12 и №16.
Последняя отправка с конечных остановок планируется:
Изменения Связанные с ремонтом контактной сети на ул. Короленко.
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