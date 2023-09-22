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Отмененные рейсы на поезд, курсирующий через Днепр в Польшу, возобновили

Сегодня 21:32
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С 23 сентября восстановит движение поезд, курсирующий из Запорожья в Перемышль.

Новости Днепра про Отмененные рейсы на поезд, курсирующий через Днепр в Польшу, возобновили

Ранее в Укрзализныце сообщили, что с Днепра в Перемышль временно не будут курсировать поезда. Отменили некоторые рейсы через месяц ремонтов в Польше, во время которого приводят в порядок пути.

Не курсировали поезда в Перемышль в такие дни – 7-8, 14-15, 21-22 сентября. Позже в УЗ сообщили, что в Украине они будут ехать, но только в Ивано-Франковск.

С 23 сентября они возобновят привычный график движения.

Заметим, что Днепр с Перемышлем соединили в прошлом году и этот рейс стал популярным среди пассажиров, ведь это прямой беспересадочный маршрут.

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Новости Днепра про Отмененные рейсы на поезд, курсирующий через Днепр в Польшу, возобновилиУкраїнська Новости Днепра про Отмененные рейсы на поезд, курсирующий через Днепр в Польшу, возобновилиРусский

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