Вдарив знайомого ножем: На Дніпропетровщині затримали підозрюваного у вбивстві

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області.
Нападник завдав смертельного удару ножем своєму 44-річному знайомому після побутової сварки.
Від отриманої травми чоловік помер.
Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченому ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ, – сказано у повідомленні поліції.
Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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Козенко Антон
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