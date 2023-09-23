Вдарив знайомого ножем: На Дніпропетровщині затримали підозрюваного у вбивстві

Злочин стався 21 вересня, в одному з приватних будинків на території Криворізького району.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області.

Нападник завдав смертельного удару ножем своєму 44-річному знайомому після побутової сварки.

Від отриманої травми чоловік помер.

Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченому ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ, – сказано у повідомленні поліції.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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