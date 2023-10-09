В Днепре ботсад приглашает горожан на свой день рождения: будет ли свободный вход

В субботу, 14 октября, ботсад ДНУ отметит свой день рождения.

Об этом сообщили на официальной странице ботанического сада ДНУ в Facebook.

В субботу, 14 октября, ботсад будет работать с 10 до 16. Вход с улицы Бронетанковая, 1а. Взрослый билет обойдется в 45 гривен, а для детей 15 грн.

Вас ждет новый квест, фотозоны, экскурсии, прогулки в экспозиционной оранжерее, продажа растений в производственной теплице и на парниках. Сад уже начинает окрашиваться в осенние цвета, будет красиво, — говорится в сообщении.

Кроме этого, проведут экскурсии по территории сада. Стоимость – 30 грн/человек. Расписание экскурсий: 10:30, 12:00, 13:30, 15:00

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