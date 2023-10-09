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  • У Дніпрі ботсад запрошує містян на свій день народження: чи буде вільний вхід

У Дніпрі ботсад запрошує містян на свій день народження: чи буде вільний вхід

Сьогодні 17:34
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У суботу, 14 жовтня, ботсад ДНУ святкуватиме свій день народження.

Новости Днепра про У Дніпрі ботсад запрошує містян на свій день народження: чи буде вільний вхід

Про це повідомили на офіційній сторінці ботанічного саду ДНУ на Facebook.

У суботу, 14 жовтня, ботсад працюватиме з 10 до 16. Вхід з вулиці Бронетанкова, 1а. Дорослий квиток коштуватиме 45 гривень, а для дітей 15 грн. 
 
На вас чекатиме новий квест, фотозони, екскурсії, прогулянки в експозиційній оранжереї, продаж рослин у виробничій теплиці та на парниках. Сад вже починає забарвлюватися в осінні кольори, буде красиво, – йдеться у повідомленні. 
 
Крім цього, проведуть екскурсії по території саду. Вартість – 30 грн/людина. Розклад екскурсій: 10.30, 12.00, 13.30, 15.00
 

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Новости Днепра про У Дніпрі ботсад запрошує містян на свій день народження: чи буде вільний вхідУкраїнська

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