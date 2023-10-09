У Дніпрі ботсад запрошує містян на свій день народження: чи буде вільний вхід

Про це повідомили на офіційній сторінці ботанічного саду ДНУ на Facebook.
На вас чекатиме новий квест, фотозони, екскурсії, прогулянки в експозиційній оранжереї, продаж рослин у виробничій теплиці та на парниках. Сад вже починає забарвлюватися в осінні кольори, буде красиво, – йдеться у повідомленні.
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