В Днепре более 20 улиц могут остаться без воды: ситуация на вечер 4 апреля

По состоянию на 18:00 работы производятся без отключения водоснабжения, только с понижением давления. Впрочем, в случае технической необходимости возможно и частичное прекращение водоснабжения по следующим адресам:
Правобережная часть города в пределах улиц:
Также возможна остановка повышающих насосных станций: ПНС-34 Б. Хмельницкого ПНС-35 просп. Петра Калнышевского, осуществляющих повышение давления на следующие адреса:
Возможна остановка повышающих насосных станций на ул. Кожемяки, которая осуществляет повышение давления по следующим адресам:
Также может быть остановлена работа повышающих насосных станций, которая осуществляет повышение давления по следующим адресам:
В случае технической необходимости возможна остановка и ПНС, расположенная в ТРП-6, которая осуществляет повышение давления по следующим адресам:
Возобновление стабильного водоснабжения планируется по завершении аварийных работ.
Также около 17:00 коммунальщики приступили к аварийным работам по ул. Академика Янгеля, 3, из-за чего прекращено водоснабжение по ул. Академика Янгеля, 3 и 5а.
Коммунальщики прилагают максимальные усилия, чтобы устранить аварийную ситуацию на объекте и возобновить подачу воды.
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