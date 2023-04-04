В Днепре более 20 улиц могут остаться без воды: ситуация на вечер 4 апреля

По состоянию на вечер 4 апреля почти 8 часов продолжаются работы по устранению повреждения на Кайдакской насосно-фильтровальной станции.

По состоянию на 18:00 работы производятся без отключения водоснабжения, только с понижением давления. Впрочем, в случае технической необходимости возможно и частичное прекращение водоснабжения по следующим адресам:

Правобережная часть города в пределах улиц:

Набережная Заводская,

Набережная Сечеславская

ж/м Красный Камень,

ж/м Покровский,

ж/м Парус-1, 2

Левобережная часть города в пределах улиц:

проспект Слобожанский,

ж/м Солнечный;

Также возможна остановка повышающих насосных станций: ПНС-34 Б. Хмельницкого ПНС-35 просп. Петра Калнышевского, осуществляющих повышение давления на следующие адреса:

просп. Слобожанский, дом. 40-90;

ул. Богдана Хмельницкого, дом. 2-33;

просп. Петра Калнышевского, дом. 1-72;

ул. Батумская, дом. 8-64;

ул. Старочеватько, дом. 1, 10, 11;

ул. Цветы Цисык, дом. 1-36, ул. Ярко, дом. 1-41;

ул. Дебальцевская, дом. 21, 23, 28, 29,

ул. Осенняя, дом. 7-13.

Возможна остановка повышающих насосных станций на ул. Кожемяки, которая осуществляет повышение давления по следующим адресам:

ул. Кожемяки, д.1,3,5,7,9,11,17,19;

просп. Слобожанский, дом. 63,65,67,69,71,73,77,79,81,83,83а,85;

ул. Дарницкая, дом. 4,7,9,11.

Также может быть остановлена работа повышающих насосных станций, которая осуществляет повышение давления по следующим адресам:

Калиновая, 81, 82, 82а, 82б, 84, 88, 88а, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100а;

Софии Ковалевской, 67, 69, 71, 71а, 73, 74, 74а, 75, 84, 86, 88, 90;

В случае технической необходимости возможна остановка и ПНС, расположенная в ТРП-6, которая осуществляет повышение давления по следующим адресам:

Байкальска, 78, 80, 82;

Холодильная, 57, 55, 59, 61;

Янтарно, 71, 73, 73а, 79, 81, 81а, 83.

Возобновление стабильного водоснабжения планируется по завершении аварийных работ.

Также около 17:00 коммунальщики приступили к аварийным работам по ул. Академика Янгеля, 3, из-за чего прекращено водоснабжение по ул. Академика Янгеля, 3 и 5а.

Коммунальщики прилагают максимальные усилия, чтобы устранить аварийную ситуацию на объекте и возобновить подачу воды.

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