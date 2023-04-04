Сайт Дніпра Новини У Дніпрі понад 20 вулиць можуть залишитись без води: ситуація на вечір 4 квітня У Дніпрі понад 20 вулиць можуть залишитись без води: ситуація на вечір 4 квітня
Станом на вечір 4 квітня майже 8 годин продовжуються роботи з усунення пошкодження на Кайдацькій насосно-фільтрувальній станції.
Станом на 18:00 роботи виконуються без відключення водопостачання, лише зі зниженням тиску. Втім, у разі технічної необхідності можливе часткове припинення водопостачання за такими адресами:
Правобережна частина міста в межах вулиць:
Набережна Заводська, Набережна Січеславська ж/м Червоний Камінь, ж/м Покровський, ж/м Парус-1, 2
Лівобережна частина міста в межах вулиць:
проспект Слобожанський, ж/м Сонячний;
Також можлива зупинка підвищуючих насосних станцій: ПНР-34 Б. Хмельницького ПНР-35 просп. Петра Калнишевського, які здійснюють підвищення тиску на такі адреси:
просп. Слобожанський, будинок. 40-90; вул. Богдана Хмельницького, будинок. 2-33; просп. Петра Калнишевського, будинок. 1-72; вул. Батумська, будинок. 8-64; вул. Старочуватка, будинок. 1, 10, 11; вул. Квіти Цісик, будинок. 1-36, вул. Яскрава, будинок. 1-41; вул. Дебальцівська, будинок. 21, 23, 28, 29, вул. Осіння, будинок. 7-13.
Можлива зупинка насосних станцій, що підвищують, на вул. Кожем’яки, яка здійснює підвищення тиску за такими адресами:
вул. Кожем’яки, д.1,3,5,7,9,11,17,19; просп. Слобожанський, будинок. 63,65,67,69,71,73,77,79,81,83,83а,85; вул. Дарницька, будинок. 4,7,9,11.
Також може бути зупинено роботу підвищуючих насосних станцій, яка здійснює підвищення тиску за такими адресами:
Калинова, 81, 82, 82а, 82б, 84, 88, 88а, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100а; Софії Ковалевської, 67, 69, 71, 71а, 73, 74, 74а, 75, 84, 86, 88, 90;
У разі технічної необхідності можлива зупинка та ПНР, розташована в ТРП-6, яка здійснює підвищення тиску за такими адресами:
Байкальська, 78, 80, 82; Холодильна, 57, 55, 59, 61; Бурштиново, 71, 73, 73а, 79, 81, 81а, 83.
Відновлення стабільного водопостачання планується після завершення аварійних робіт.
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