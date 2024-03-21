В Днепре более 20 домов остались без отопления: причина и адреса

Сегодня, 21 марта, в Днепре более 20 домов остались без отопления.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Отмечается, что в связи с проведением ремонтных работ на теплосети временно прекращена подача тепла по следующим адресам:
Подачу тепла обещают возобновить после завершения работ.
Напомним, ранее мы писали, что в Украине отопительный сезон планируют завершить досрочно: как будет в Днепре.
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