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В Днепре более 20 домов остались без отопления: причина и адреса

Сегодня 11:22
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Новости Днепра про В Днепре более 20 домов остались без отопления: причина и адреса

Сегодня, 21 марта, в Днепре более 20 домов остались без отопления.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Отмечается, что в связи с проведением ремонтных работ на теплосети временно прекращена подача тепла по следующим адресам:

  • ул. Строителей, 27, 27-А, 29, 31, 33;
  • ул. А. Шепарда, 26, 26-А, 28, 28-А, 30, 30-А, 32, 32А, 33, 34, 34-А;
  • пер. Энергетический, 1, 1-А, 3, 3-А, 5-А, 7, 9-А, 11, 11-А.

Подачу тепла обещают возобновить после завершения работ.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине отопительный сезон планируют завершить досрочно: как будет в Днепре.

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Новости Днепра про В Днепре более 20 домов остались без отопления: причина и адресаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре более 20 домов остались без отопления: причина и адресаРусский

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