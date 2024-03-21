У Дніпрі понад 20 будинків залишилися без опалення: причина та адреси

Важлива інформація!

Сьогодні, 21 березня, у Дніпрі понад 20 будинків залишилися без опалення.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Зазначається, що у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на тепломережі тимчасово припинено подачу тепла за наступними адресами:

вул. Будівельників, 27, 27-А, 29, 31, 33;

вул. А. Шепарда, 26, 26-А, 28, 28-А, 30, 30-А, 32, 32А, 33, 34, 34-А;

пров. Енергетичний, 1, 1-А, 3, 3-А, 5-А, 7, 9-А, 11, 11-А.

Подачу тепла обіцяють відновити після завершення робіт.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні опалювальний сезон планують завершити достроково: як буде у Дніпрі.

Читайте також:

Українська

Автор: