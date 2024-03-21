У Дніпрі понад 20 будинків залишилися без опалення: причина та адреси

Сьогодні, 21 березня, у Дніпрі понад 20 будинків залишилися без опалення.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Зазначається, що у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на тепломережі тимчасово припинено подачу тепла за наступними адресами:
Подачу тепла обіцяють відновити після завершення робіт.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні опалювальний сезон планують завершити достроково: як буде у Дніпрі.
Читайте також:
Автор:
У Кам'янському не перейменують деякі вулиці, які названі на честь…
Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Поліцейського та водія госпіталізували до лікарні.
Правоохоронці викрили групу осіб, які організували шахрайський call-центр у Кривому…