Масштабна ДТП на Дніпропетровщині з 5 загиблими та 12 постраждалими: водію мікроавтобуса повідомили про підозру

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

17 березня на Дніпропетровщині сталася жахлива аварія – водій маршрутного таксі Mercedes-Benz Sprinter, рухаючись по автодорозі М-30 у Новомосковському районі та перевозячи пасажирів, порушив правила дорожнього руху. Під час здійснення маневру випередження вантажного автомобіля чоловік не впорався з керуванням, внаслідок чого мікроавтобус злетів у кювет та перекинувся.

У результаті ДТП п’ятеро людей загинули, дванадцять – отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані до лікарні.

Як розповіли у Дніпропетровській обласній прокуратурі, наразі водію мікроавтобуса повідомили про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей (ч. 3 ст. 286 КК України). Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Усі обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на трасі Дніпро-Кривий Ріг водій Lexus збив патрульного та врізався в бетонний блок: авто спалахнуло.

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