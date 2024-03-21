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  • У Кривому Розі діяв шахрайський call-центр: хто стоїть за організацією схеми

У Кривому Розі діяв шахрайський call-центр: хто стоїть за організацією схеми

Сьогодні 09:01
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Правоохоронці викрили групу осіб, які організували шахрайський call-центр у Кривому Розі.
Новости Днепра про У Кривому Розі діяв шахрайський call-центр: хто стоїть за організацією схеми

Фото умовне.

За даними слідства, двоє мешканців Кривого Рогу, залучивши трьох осіб, організували шахрайський call-центр.

Представляючись працівниками служби безпеки банку, вони повідомляли громадянам про необхідність встановити мобільний додаток нібито для захисту їхніх персональних даних. Після встановлення додатку підозрювані отримували повний доступ до онлайн-банкінгу потерпілих та привласнювали гроші шляхом переведення на підконтрольні рахунки.

Під час обшуків у приміщенні офісу, за місцями мешкання та в автомобілях вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, сім-картки, чорнові записи, гроші у різних валютах.

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Новости Днепра про У Кривому Розі діяв шахрайський call-центр: хто стоїть за організацією схеми

Новости Днепра про У Кривому Розі діяв шахрайський call-центр: хто стоїть за організацією схеми

Фігурантам повідомили про підозру за фактом шахрайства (ч. 3, 4 ст. 190 КК України). Наразі трьом учасникам групи обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, іншим – нічний домашній арешт.

Слідство триває, встановлюється кількість потерпілих.

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Новости Днепра про У Кривому Розі діяв шахрайський call-центр: хто стоїть за організацією схемиУкраїнська

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