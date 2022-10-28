 В Днепре автомобилист едва не задушил инспектора по парковке, потому что тот оштрафовал его

Случилось все на улице Андрея Фабра. 44-летний водитель Chevrolet оставил свой автомобиль на выезде с прилегающей территории, пишет «Днепр Оперативный». Нарушение заметил инспектор по парковке, начавший выписывать автохаму штраф.
Автомобилист возмутился действиями инспектора и стал себя защищать. Он аргументировал свое поведение тем, что ворота и выезд из дома вроде бы принадлежат ему. Когда доводы закончились, мужчина схватил инспектора за горло и начал душить.
Позже на место происшествия приехали медики и полиция. Инспектора забрали в больницу, а полицейские зафиксировали повреждения, которые нанес потерпевшему автохам. В обстоятельствах дела будут заниматься правоохранителями.
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