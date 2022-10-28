У Дніпрі автомобіліст ледь не задушив інспектора з паркування, бо той оштрафував його 

Сталося все на вулиці Андрія Фабра. 44-річний водій Chevrolet залишив свій автомобіль на виїзді з прилеглої території, пише “Дніпро Оперативний”. Порушення помітив інспектор з паркування, який почав виписувати автохамові штраф.
Автомобіліст обурився діями інспектора та почав себе захищати. Він аргументував свою поведінку тим, що ворота та виїзд з будинку начебто належать йому. Коли аргументи закінчилися, чоловік схопив інспектора за горло і почав душити.
Пізніше на місце події приїхали медики та поліція. Інспектора забрали до лікарні, а поліцейські зафіксували ушкодження, які наніс потерпілому автохам. У обставинах справи будуть займатися правоохоронці.
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