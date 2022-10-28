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  • У Дніпрі автомобіліст ледь не задушив інспектора з паркування, бо той оштрафував його 

У Дніпрі автомобіліст ледь не задушив інспектора з паркування, бо той оштрафував його 

Сьогодні 14:02
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У Дніпрі автохам напав на інспектора з паркування, бо то виписав йому штраф. 

Новости Днепра про У Дніпрі автомобіліст ледь не задушив інспектора з паркування, бо той оштрафував його 

Сталося все на вулиці Андрія Фабра. 44-річний водій Chevrolet залишив свій автомобіль на виїзді з прилеглої території, пише “Дніпро Оперативний”. Порушення помітив інспектор з паркування, який почав виписувати автохамові штраф. 

Автомобіліст обурився діями інспектора та почав себе захищати. Він аргументував свою поведінку тим, що ворота та виїзд з будинку начебто належать йому. Коли аргументи закінчилися, чоловік схопив інспектора за горло і почав душити. 

Пізніше на місце події приїхали медики та поліція. Інспектора забрали до лікарні, а поліцейські зафіксували ушкодження, які наніс потерпілому автохам. У обставинах справи будуть займатися правоохоронці.

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Новости Днепра про У Дніпрі автомобіліст ледь не задушив інспектора з паркування, бо той оштрафував його Українська

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