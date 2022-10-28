У Дніпрі на проспекті Поля іномарка збила чоловіка

Сьогодні, 28 жовтня, на проспекті Поля сталася аварія. Там іномарка збила чоловіка, який перебігав дорогу в недозволеному місці.
Про це повідомляє “Інформатор”.
На місце події викликали правоохоронців та медиків. Постраждалого чоловіка госпіталізували до лікарні. Попередній діагноз – черепно-мозкова травма.
Усі деталі ДТП будуть встановлювати правоохоронці.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Набережній Перемоги сталася аварія: рух тролейбусів призупинили. Крім того, ми повідомляли, що у Дніпрі на пішохідному переході збили жінку: потрібна допомога свідків.
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