Сайт Дніпра Новини Укрзалізниця змінила графік руху поїздів: як курсуватимуть через Дніпро Укрзалізниця змінила графік руху поїздів: як курсуватимуть через Дніпро
28 жовтня Укрзалізниця опублікувала нові графіки поїздів. Додалися рейси, які не курсували з початку повномасштабної війни.
Про це повідомили в пресслужбі Укрзалізниці.
Зазначається, що знову курсують потяги, які зупинилися на початку повномасштабної війни.
№ 3/4 Запоріжжя – Львів подовжено до Ужгорода на щоденній основі; № 5/6 Запоріжжя – Івано-Франківськ подовжено до Рахова; № 41/42 Дніпро – Львів подовжено до Трускавця.
З’являться нові потяги до Харкова.
Поїзд №65/66 Харків – Умань, який сполучить обидва міста з Дніпром.
Крім цього, з’явилися нові сполучення через Дніпро:
Поїзд № 131/132 Запоріжжя – Львів. Він прямуватиме через Київ, Житомир та Ковель, надаючи мешканцям північного Полісся зручне сполучення з Волинню, Львівщиною, столицею та Дніпром. Поїзд № 191/192 Краматорськ – Одеса. Він прямуватиме через Дніпро та дасть змогу жителям Донбасу напередодні зими виїхати ближче до південних регіонів.
Українська Яна Юхименко
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