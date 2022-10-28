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  • Укрзалізниця змінила графік руху поїздів: як курсуватимуть через Дніпро 

Укрзалізниця змінила графік руху поїздів: як курсуватимуть через Дніпро 

Сьогодні 13:23
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28 жовтня Укрзалізниця опублікувала нові графіки поїздів. Додалися рейси, які не курсували з початку повномасштабної війни. 

Новости Днепра про Укрзалізниця змінила графік руху поїздів: як курсуватимуть через Дніпро 

Про це повідомили в пресслужбі Укрзалізниці. 

Зазначається, що знову курсують потяги, які зупинилися на початку повномасштабної війни.

  • № 3/4 Запоріжжя – Львів подовжено до Ужгорода на щоденній основі;
  • № 5/6 Запоріжжя – Івано-Франківськ подовжено до Рахова;
  • № 41/42 Дніпро – Львів подовжено до Трускавця.

З’являться нові потяги до Харкова.

  • Поїзд №65/66 Харків – Умань, який сполучить обидва міста з Дніпром. 

 Крім цього, з’явилися нові сполучення через Дніпро:

  • Поїзд № 131/132 Запоріжжя – Львів. Він прямуватиме через Київ, Житомир та Ковель, надаючи мешканцям північного Полісся зручне сполучення з Волинню, Львівщиною, столицею та Дніпром. 
  • Поїзд № 191/192 Краматорськ – Одеса. Він прямуватиме через Дніпро та дасть змогу жителям Донбасу напередодні зими виїхати ближче до південних регіонів.

Новости Днепра про Укрзалізниця змінила графік руху поїздів: як курсуватимуть через Дніпро Українська

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