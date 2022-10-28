Який радіаційний фон у Дніпрі та області 28 жовтня

Радіаційний фон у Дніпрі та області зберігається в межах норми.
Про це повідомляє Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології.
За даними метеостанцій області, станом на 9:00 28 жовтня радіаційний фон складає 11-15 мкР/год.
Допустимим є фон зі значенням до 25 мкР/год.
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