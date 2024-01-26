В Днепре автомобиль сам себя «угнал» у водителя: подробности (ВИДЕО)

К правоохранителям обратился житель Днепра и пожаловался на угон авто. Водитель рассказал, что оставил машину на проспекте Богдана Хмельницкого и отправился в магазин. Когда вернулся – транспорта на обочине уже не было.
Утром поступило сообщение от озабоченного водителя — «мое авто угнали, помогите». Мужчина оставил его на обочине проспекта Богдана Хмельницкого и пошел в магазин, а когда вернулся автомобиль не обнаружил, — рассказали в Нацполиции.
Копы просмотрели записи с камер видеонаблюдения, стоящих на этом участке, и выяснили, что похищения не было. Как оказалось, мужчина забыл поставить автомобиль «на ручник», поэтому машина сама проехала около 400 метров.
Патрульные догнали автомобиль и остановили его, когда транспорт преодолел почти полкилометра в «беспилотном режиме».
К счастью, обошлось без ДТП. И хотя удивленный водитель очень обрадовался, что его автомобиль так быстро нашелся, все же получил постановление за нарушение ПДД.
Патрульные просят водителей следить за своими авто и ставить их на ручник во избежание таких курьезных ситуаций.
Однако если вы обнаружили пропажу авто, и его рядом нигде нет, обращайтесь в полицию. Копы сразу начнут искать воров. Обычно найти угонщика удается почти сразу.
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