В Днепре автомобиль сам себя «угнал» у водителя: подробности (ВИДЕО)

Курьезный "угон" автомобиля произошел в Днепре.

К правоохранителям обратился житель Днепра и пожаловался на угон авто. Водитель рассказал, что оставил машину на проспекте Богдана Хмельницкого и отправился в магазин. Когда вернулся – транспорта на обочине уже не было.

Утром поступило сообщение от озабоченного водителя — «мое авто угнали, помогите». Мужчина оставил его на обочине проспекта Богдана Хмельницкого и пошел в магазин, а когда вернулся автомобиль не обнаружил, — рассказали в Нацполиции.

Копы просмотрели записи с камер видеонаблюдения, стоящих на этом участке, и выяснили, что похищения не было. Как оказалось, мужчина забыл поставить автомобиль «на ручник», поэтому машина сама проехала около 400 метров.

Патрульные догнали автомобиль и остановили его, когда транспорт преодолел почти полкилометра в «беспилотном режиме».

К счастью, обошлось без ДТП. И хотя удивленный водитель очень обрадовался, что его автомобиль так быстро нашелся, все же получил постановление за нарушение ПДД.

Патрульные просят водителей следить за своими авто и ставить их на ручник во избежание таких курьезных ситуаций.

Однако если вы обнаружили пропажу авто, и его рядом нигде нет, обращайтесь в полицию. Копы сразу начнут искать воров. Обычно найти угонщика удается почти сразу.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: