В Днепре автомобиль на полной скорости влетел в светофор и снес его: момент попал на видео

В воскресенье, 6 августа, в Днепре на перекрестке улиц Передовая и Отечественная произошло ДТП. Там автомобиль марки Kia на полной скорости влетел в светофор и снес его.

Авария случилась примерно в 18:10. Об этом пишет «Информатор».

По предварительной информации, водитель ехал со стороны Донецкого шоссе по Передовой, как вдруг не справился с управлением и влетел в столб. Тот упал, а иномарка получила серьезные повреждения.

О состоянии водителя ничего неизвестно.

На месте работают правоохранители, которые выясняют все детали и обстоятельства ДТП.

Момент столкновения зафиксировали камеры Ситуационного центра Днепра.

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