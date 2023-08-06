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  • В Днепре автомобиль на полной скорости влетел в светофор и снес его: момент попал на видео

В Днепре автомобиль на полной скорости влетел в светофор и снес его: момент попал на видео

Сегодня 20:14
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В воскресенье, 6 августа, в Днепре на перекрестке улиц Передовая и Отечественная произошло ДТП. Там автомобиль марки Kia на полной скорости влетел в светофор и снес его.

Новости Днепра про В Днепре автомобиль на полной скорости влетел в светофор и снес его: момент попал на видео

Авария случилась примерно в 18:10. Об этом пишет «Информатор».

По предварительной информации, водитель ехал со стороны Донецкого шоссе по Передовой, как вдруг не справился с управлением и влетел в столб. Тот упал, а иномарка получила серьезные повреждения.

О состоянии водителя ничего неизвестно.

На месте работают правоохранители, которые выясняют все детали и обстоятельства ДТП.

Момент столкновения зафиксировали камеры Ситуационного центра Днепра.

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