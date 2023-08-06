Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі автомобіль на повній швидкості влетів у світлофор і зніс його: момент потрапив на відео

У Дніпрі автомобіль на повній швидкості влетів у світлофор і зніс його: момент потрапив на відео

Сьогодні 20:14
просмотров

У неділю, 6 серпня, у Дніпрі на перехресті вулиць Передова та Вітчизняна сталася ДТП. Там автомобіль марки Kia на повній швидкості влетів у світлофор і зніс його.

Новости Днепра про У Дніпрі автомобіль на повній швидкості влетів у світлофор і зніс його: момент потрапив на відео

Аварія трапилася приблизно о 18:10. Про це пише “Інформатор”

За попередньою інформацією, водій їхав зі сторони Донецького шосе по Передовій, як раптом не впорався з керуванням та влетів у стовб. Той впав, а іномарка отримала серйозні пошкодження. 

Про стан водія нічого невідомо. 

На місці працюють правоохоронці, які з’ясовують усі деталі та обставини ДТП. 

Момент зіткнення зафіксували камери Ситуаційного центру Дніпра.

Читайте також: 

Новости Днепра про У Дніпрі автомобіль на повній швидкості влетів у світлофор і зніс його: момент потрапив на відеоУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі автомобіль на повній швидкості влетів у світлофор і зніс його: момент потрапив на відеоРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Виправдовувала Росію та жадала окупації всієї України: на польському кордоні затримали колаборантку з Нікополя
Новини Дніпра
Сьогодні 19:43
Виправдовувала Росію та жадала окупації всієї України: на польському кордоні затримали колаборантку з Нікополя

Поки Нікополь щоденно потерпає від обстрілів російських окупантів, одна із…

Коли спаде спека у Дніпрі та області: синоптики дали прогнози
Новини Дніпра
Сьогодні 18:35
Коли спаде спека у Дніпрі та області: синоптики дали прогнози

В Україні останні дні тримається аномальна спека. Українці, зокрема і…

Пошкоджено будинки, спортшколу, лінії електропередач: поліція показала наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини
Новини Дніпра
Сьогодні 18:03
Пошкоджено будинки, спортшколу, лінії електропередач: поліція показала наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини

У суботу, 5 серпня, Росія вкотре атакувала Дніпропетровщину з важкої…

У Дніпрі сталася нічна ДТП за участю таксі, є постраждалі: момент зіткнення потрапив на відео
Новини Дніпра
Сьогодні 17:31
У Дніпрі сталася нічна ДТП за участю таксі, є постраждалі: момент зіткнення потрапив на відео

У ніч на 6 серпня у Дніпрі сталася аварія. Два…

Наверх