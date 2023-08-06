У Дніпрі автомобіль на повній швидкості влетів у світлофор і зніс його: момент потрапив на відео

У неділю, 6 серпня, у Дніпрі на перехресті вулиць Передова та Вітчизняна сталася ДТП. Там автомобіль марки Kia на повній швидкості влетів у світлофор і зніс його.

Аварія трапилася приблизно о 18:10. Про це пише “Інформатор”.

За попередньою інформацією, водій їхав зі сторони Донецького шосе по Передовій, як раптом не впорався з керуванням та влетів у стовб. Той впав, а іномарка отримала серйозні пошкодження.

Про стан водія нічого невідомо.

На місці працюють правоохоронці, які з’ясовують усі деталі та обставини ДТП.

Момент зіткнення зафіксували камери Ситуаційного центру Дніпра.

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