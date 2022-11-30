Светлая память: в бою за Украину погиб 22-летний боец ​​из Днепропетровской области

Вечная слава Герою!

В борьбе за свободу, независимость и мирное небо над родной землей, героически сражаясь с российскими захватчиками за Украинское государство, погиб боец ​​из Днепропетровской области Алексей Ганеев. Ему было всего 22 года.

Об этом сообщает Криворожская районная государственная администрация.

Алексей, несмотря на свою молодость, был целеустремленным и ответственным, смелым патриотом. До последнего своего дыхания он боролся за право Украины на свободу, за право жить на родной свободной земле.

Выражаем искренние соболезнования семье павшего Героя, светлая память!

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