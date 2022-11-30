Светлая память: в бою за Украину погиб 22-летний боец ​​из Днепропетровской области

В борьбе за свободу, независимость и мирное небо над родной землей, героически сражаясь с российскими захватчиками за Украинское государство, погиб боец из Днепропетровской области Алексей Ганеев. Ему было всего 22 года.
Об этом сообщает Криворожская районная государственная администрация.
Алексей, несмотря на свою молодость, был целеустремленным и ответственным, смелым патриотом. До последнего своего дыхания он боролся за право Украины на свободу, за право жить на родной свободной земле.
Выражаем искренние соболезнования семье павшего Героя, светлая память!
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