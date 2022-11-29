На случай блэкаута: где в Днепре можно найти «пункти незламності» (адреса)

«Пункти незламності» будут функционировать круглосуточно и бесплатно.

Это место, где горожане смогут погреться, зарядить телефон и т.д. при длительном отключении электроэнергии или тепла.

В Днепре и по всей Украине начали создавать "пункти незламності".

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