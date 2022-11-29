На случай блэкаута: где в Днепре можно найти «пункти незламності» (адреса)

Это место, где горожане смогут погреться, зарядить телефон и т.д. при длительном отключении электроэнергии или тепла.
«Пункти незламності» будут функционировать круглосуточно и бесплатно.
Мэр Днепра Борис Филатов опубликовал список «пунктів незламності» по районам.
Амур-Нижнеднепровский район:
Индустриальный район:
Новокодакский район:
Самарский район:
Соборный район:
Чечеловский район:
Центральный район:
Шевченковский район:
Сохраняйте на телефон!
Читайте также:
Автор:
Днепровские гвардейцы задержали водителей, перевозивших оружие.
Здание Днепровского главпочтампа на проспекте Яворницкого обязали вернуть государству.
В Днепре потерялся домашний кролик.
В Днепре ищут свидетелей ДТП, которое произошло вблизи торгового центра…
Сегодня, 29 ноября, в 12:19 на линию «101» сообщили, что на перекрестке улиц Грушевского и Соборной поселка Межевая произошла авария.
Днепровские гвардейцы задержали водителей, перевозивших оружие.
Огромные рекламные конструкции вдоль дорог казалось были всегда. Но раньше «биг-борды» выглядели иначе и размещали их в местах наибольшего скопления людей, где горожане проводили свой досуг и отдыхали.
В сентябре 2022 года 35-летний житель Днепровского района совершил развратные действия в отношении 5-летнего мальчика.
Здание Днепровского главпочтампа на проспекте Яворницкого обязали вернуть государству.
В Днепре потерялся домашний кролик.
В Днепре ищут свидетелей ДТП, которое произошло вблизи торгового центра "Нагорка".
В декабре 2022 года ожидаются магнитные бури средней и слабой мощности.
Из-за аварийных отключений электричества в Днепре и регулярного обстрела критической инфраструктуры Украины врагом жители города начали искать выход из сложившийся ситуации: как не сидеть без света и воды. Те, кто проживают в частных домах могут не только использовать генераторы для…
Воина из Кривого Рога, которого считали без вести пропавшим, нашли мертвым в Харьковской области.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!