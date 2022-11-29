Можно давать свет в дома украинцев по 5-6 часов в день, — Шмыгаль

В Украине сложилась сложная ситуация с электроснабжением, но есть возможность давать свет в домах по 5-6 часов в день.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Да, ситуация сложная, есть дефицит. Но при дефиците в системе в 30%, расходах сети и первоочередном заживлении критической инфраструктуры, для населения в каждой области остается 50-60% на покрытие потребностей, — заявил Шмыгаль.

Премьер-министр объяснил, что этого достаточно, чтобы равномерно распределить нагрузку вынужденных отключений между всеми потребителями. Таким образом, людям смогут включать свет по крайней мере на 5-6 часов в день.

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