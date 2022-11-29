Будет ли работать электротранспорт в Днепре 30 ноября

Все из-за проблем с энергоснабжением.
Об этом сообщил Иван Васючков, главный специалист департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета.
В связи с проблемами энергоснабжения 30 ноября маршруты городского электротранспорта в Днепре работать не будут. Все автобусные маршруты по направлениям электротранспорта дополнительно усилены. Такие ограничения могут продлиться до конца недели, – отметил Васючков.
Если будут изменения, об этом сообщат дополнительно.
Напомним, ранее мы писали, где в Днепре можно найти «пункти незламності» (адреса).
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