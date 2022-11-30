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  • Світла пам’ять: у бою за Україну загинув 22-річний боєць із Дніпропетровської області

Світла пам’ять: у бою за Україну загинув 22-річний боєць із Дніпропетровської області

Сьогодні 16:38
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Вічна слава Герою!

Новости Днепра про Світла пам'ять: у бою за Україну загинув 22-річний боєць із Дніпропетровської області

У боротьбі за свободу, незалежність та мирне небо над рідною землею, героїчно борючись із російськими загарбниками за Українську державу, загинув боєць із Дніпропетровської області Олексій Ганєєв. Йому було всього 22 роки.

Про це повідомляє Криворізька районна державна адміністрація.

Олексій попри свою молодість був цілеспрямованим та відповідальним, свідомим власного обов’язку та сміливим патріотом. До останнього свого подиху він виборював право України на свободу, право жити на рідній вільній землі.

Висловлюємо щирі співчуття родині полеглого Героя, світла пам’ять!

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Новости Днепра про Світла пам'ять: у бою за Україну загинув 22-річний боєць із Дніпропетровської областіУкраїнська

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